Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении сотрудникам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли персональной пенсии Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане следующим сотрудникам Академии предоставляются персональные пенсии Президента Азербайджана:
Аббасзаде Назмийя Музаффар гызы
Цинамдзгваришвили Циала Вахтанговна
Ягубова Таира Ахад гызы.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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