Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении сотрудникам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли персональной пенсии Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане следующим сотрудникам Академии предоставляются персональные пенсии Президента Азербайджана:

Аббасзаде Назмийя Музаффар гызы

Цинамдзгваришвили Циала Вахтанговна

Ягубова Таира Ахад гызы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.