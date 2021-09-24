Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона

Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, создаст новые возможности для нашего региона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

"Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение.

Одной из сфер, служащих миру и сотрудничеству, могут стать транспортные проекты. В этом контексте, Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, создаст новые возможности для нашего региона.

Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый. Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к соседям. Международная общественность должна сыграть в этом смысле позитивную роль и призвать Армению осознать, что альтернативы миру нет. Надо положить конец попыткам прямой или косвенной поддержки реваншизма в Армении и ее вооружения.

Надеемся, что на Южном Кавказе наконец установятся долгожданные мир, безопасность и стабильность. Азербайджан продолжит последовательные усилия, вносящие вклад в региональный мир и развитие, служащие укреплению региона", - сказал глава государства.