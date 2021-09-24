Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новопостроенной школе №88 в бакинском поселке Бина

24 сентября Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новопостроенной средней школе №88 в поселке Бина Хазарского района Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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