https://news.day.az/officialchronicle/1383677.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новопостроенной школе №88 в бакинском поселке Бина - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новопостроенной школе №88 в бакинском поселке Бина - ФОТО
24 сентября Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новопостроенной средней школе №88 в поселке Бина Хазарского района Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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