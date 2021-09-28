https://news.day.az/officialchronicle/1385255.html Президент Ильхам Алиев: На политической и географической картах Азербайджана нет единицы под названием «Нагорный Карабах»
Президент Ильхам Алиев: На политической и географической картах Азербайджана нет единицы под названием «Нагорный Карабах»
На политической и географической картах Азербайджана нет единицы под названием "Нагорный Карабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.
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