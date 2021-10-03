https://news.day.az/officialchronicle/1387046.html Президент Ильхам Алиев осмотрел дом жителя города Тертер, разрушенный в результате атаки армянских ВС, и ознакомился с условиями, созданными в новом доме
Президент Ильхам Алиев осмотрел дом жителя города Тертер, разрушенный в результате атаки армянских ВС, и ознакомился с условиями, созданными в новом доме
3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский и Бардинский районы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев осмотрел дом жителя города Тертер Сахиба Исмайлова, разрушенный во время Отечественной войны в результате атаки армянских вооруженных сил с использованием ракет "Смерч", и ознакомился с условиями, созданными в построенном вместо него новом доме.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре