https://news.day.az/officialchronicle/1387392.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Промпарка "Экономическая зона Аразской долины"
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Промпарка "Экономическая зона Аразской долины"
4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент Промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины", который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе.
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