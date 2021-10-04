Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Промпарка "Экономическая зона Аразской долины"

4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент Промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины", который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

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