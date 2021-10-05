Президент Ильхам Алиев наградил группу работников образования

5 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников образования Азербайджана орденами и медалями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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