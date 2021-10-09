https://news.day.az/officialchronicle/1389734.html Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут в поселке Гадрут
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут в поселке Гадрут
9 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут в поселке Гадрут.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре