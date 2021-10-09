Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут в поселке Гадрут

9 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут в поселке Гадрут.

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