Президент Ильхам Алиев: Мы в значительной степени приблизили день возвращения бывших переселенцев на родные земли

Мы проложили дорогу Победы до Шуши, а сейчас идет строительство магистральной дороги Физули-Шуша. В настоящее время проводятся работы на дорогах Физули-Гадрут, Физули-Джебраил, Физули-Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

Отметив, что сегодня был заложен фундамент новой дороги в направлении Физули-Агдам, глава государства добавил: "Граждане могут добраться до Агдама, воспользовавшись Физулинским международным аэропортом. Физулинский международный аэропорт - это воздушные ворота Карабаха".

"Выполняя всю эту работу, мы преследовали одну цель: как можно скорее вернуть бывших переселенцев на родные земли. Участвуя сегодня в церемониях закладки фундаментов, мы в значительной степени приблизили этот день", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.