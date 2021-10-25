https://news.day.az/officialchronicle/1395606.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 25 октября совершили поездку в Губадлинский район.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства и Первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы, ведущей в центр города Губадлы с 10-го километра автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин.
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