Президент Ильхам Алиев: После завершения восстановительных работ во всех освобожденных городах и селах улицы будут названы именами наших шехидов

После завершения восстановительных работ во всех освобожденных городах и селах улицы и школы будут названы именами наших шехидов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 25 октября на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

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