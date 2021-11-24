https://news.day.az/officialchronicle/1407465.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства России
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства России
24 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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