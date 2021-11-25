Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Российской академии наук

25 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были отмечены успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией в различных областях и роль сотрудничества в гуманитарной, в том числе научной сфере, в развитии связей. Была подчеркнута насыщенная история сотрудничества в данной сфере, констатирована важность его дальнейшего укрепления на современном этапе. Было отмечено, что визит президента Российской академии наук Александра Сергеева создаст возможность для обсуждения перспектив сотрудничества в научной сфере и внесет вклад в его дальнейшее расширение.

Александр Сергеев вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятную медаль Российской академии наук.