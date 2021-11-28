Президент Ильхам Алиев: Более 60 процентов взрослого населения страны получили две дозы вакцины

Азербайджан с середины января текущего года приступил к кампании вакцинации. Более 60 процентов взрослого населения страны получили две дозы вакцины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом,в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Глава государства отметил: "На сегодняшний день в стране людям и субъектам бизнеса, пострадавшим от COVID, представлен пакет социально-экономической поддержки в объеме около 3 миллиардов долларов США. В 2022 году на эти цели из государственного бюджета будет выделен пакет финансовой поддержки в объеме 1,6 миллиарда долларов США".

Говоря о том, что Азербайджан предпринимает важные шаги для мобилизации глобальных усилий в области борьбы с пандемией, Президент Ильхам Алиев отметил: "Мы постоянно подчеркиваем, что категорически выступаем против "вакцинного национализма". В нынешнем году по инициативе Азербайджана, как председателя Движения неприсоединения, в Совете ООН по правам человека и Генеральной Ассамблее ООН были приняты резолюции об обеспечении равных условий использования вакцин для всех стран. Кроме того, в целях поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджан оказал почти 80 странам финансовую и гуманитарную помощь напрямую и по линии Всемирной организации здравоохранения".