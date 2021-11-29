https://news.day.az/officialchronicle/1409576.html В Азербайджане не будет взиматься госпошлина за выдачу выписки на долевые земли
В Азербайджане не будет взиматься госпошлина за выдачу выписки на долевые земли
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "О государственной пошлине", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно поправке, в соответствии с законом "О земельной реформе" за выдачу выписки из государственного реестра на недвижимость о государственной регистрации имущественных прав лиц, которые получили долю от приватизированных земель ликвидированных колхозов и совхозов, но не оформили имущественное право над этими землями, государственная пошлина взиматься не будет.
Также в пункте 27 в первом случае после слова "выписка" добавляются слова "и технические документы на недвижимость (паспорт и план)".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре