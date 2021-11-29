В Азербайджане не будет взиматься госпошлина за выдачу выписки на долевые земли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "О государственной пошлине", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно поправке, в соответствии с законом "О земельной реформе" за выдачу выписки из государственного реестра на недвижимость о государственной регистрации имущественных прав лиц, которые получили долю от приватизированных земель ликвидированных колхозов и совхозов, но не оформили имущественное право над этими землями, государственная пошлина взиматься не будет.

Также в пункте 27 в первом случае после слова "выписка" добавляются слова "и технические документы на недвижимость (паспорт и план)".