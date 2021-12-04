Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Азербайджанской промышленной корпорации
4 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об аннулировании распоряжений "Об утверждении состава Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и "О назначении Н.А.Амирова председателем Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" № 3348 от 6 ноября 2017 года, "О назначении членов Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" № 1226 от 10 июня 2019 года и "О назначении членов Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" № 1989 от 16 апреля 2020 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, в соответствии с пунктом 5.2 Устава ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", утвержденного указом Президента Азербайджана № 1704 от 4 декабря 2017 года, утверждается состав Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" в следующем составе:
председатель Наблюдательного совета
Натиг Амиров - помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономической политике и вопросам промышленности Администрации главы государства.
Члены Наблюдательного совета
Инам Керимов - министр сельского хозяйства
Микаил Джаббаров - министр экономики
Самир Шарифов - министр финансов
Халид Ахадов - помощник Первого вице-президента Азербайджана
Эльман Рустамов - председатель Центрального банка Азербайджана.
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