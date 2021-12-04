Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Азербайджанской промышленной корпорации

4 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об аннулировании распоряжений "Об утверждении состава Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и "О назначении Н.А.Амирова председателем Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" № 3348 от 6 ноября 2017 года, "О назначении членов Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" № 1226 от 10 июня 2019 года и "О назначении членов Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" № 1989 от 16 апреля 2020 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в соответствии с пунктом 5.2 Устава ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", утвержденного указом Президента Азербайджана № 1704 от 4 декабря 2017 года, утверждается состав Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" в следующем составе:

председатель Наблюдательного совета

Натиг Амиров - помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономической политике и вопросам промышленности Администрации главы государства.

Члены Наблюдательного совета

Инам Керимов - министр сельского хозяйства

Микаил Джаббаров - министр экономики

Самир Шарифов - министр финансов

Халид Ахадов - помощник Первого вице-президента Азербайджана

Эльман Рустамов - председатель Центрального банка Азербайджана.