https://news.day.az/officialchronicle/1412211.html Награждена группа сотрудников Счетной палаты Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Награждена группа сотрудников Счетной палаты Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев 6 декабря подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Счетной палаты Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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