Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привержен миру, стабильности и предсказуемости в регионе

Азербайджан привержен миру, стабильности и предсказуемости в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

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