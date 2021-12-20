https://news.day.az/officialchronicle/1417669.html В Азербайджане повышен размер социальных пособий - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане повышен размер социальных пособий - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "О повышении размера социальных пособий" № 973 от 29 августа 2013 года, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, в часть первую указа вносятся следующие изменения:
По п. 1.1.
1.1.1. В пп. 1.1.1 цифра "130" заменяется цифрой "180";
Во втором абзаце пп. 1.1.2. цифра "150" заменяется цифрой "220", в третьем абзаце - цифра "130" заменяется цифрой "180", в четвертом абзаце - цифра "110" заменяется цифрой "120".
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