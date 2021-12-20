Повышен размер пенсии для ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья

Президент Ильхам Алиев 20 декабря подписал указ о внесении изменения в указ Президента Азербайджана "Об учреждении "Пенсии Президента Азербайджана для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы и/или детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья" № 643 от 15 апреля 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, размер пенсии Президента Азербайджана, выдаваемой лицам, ухаживающим за инвалидами I группы и/или детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, повышен с 50 до 80 манатов.

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.