Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Албании один на один

14 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Албании Эди Рамой один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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