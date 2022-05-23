Ким Чен Ын поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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