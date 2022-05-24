https://news.day.az/officialchronicle/1464661.html Президент Швейцарии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Швейцарии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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