https://news.day.az/officialchronicle/1465965.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики - ФОТО
28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по случаю национального праздника - Дня Независимости - посетил памятник, возведенный в Баку, на улице Истиглалийят в честь Азербайджанской Демократической Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил к памятнику цветы.
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