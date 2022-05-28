Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по случаю национального праздника - Дня Независимости - посетил памятник, возведенный в Баку, на улице Истиглалийят в честь Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил к памятнику цветы.

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