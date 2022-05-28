Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом

28 мая Состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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