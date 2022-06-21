https://news.day.az/officialchronicle/1472862.html В честь Президента Ильхама Алиева от имени Президента Шавката Мирзиёева дан официальный прием
В честь Президента Ильхама Алиева от имени Президента Шавката Мирзиёева дан официальный прием
21 июня в государственной резиденции "Куксарой" от имени Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева дан официальный прием.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем была представлена концертная программа.
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