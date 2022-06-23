Утверждено соглашение в сфере сельского хозяйства между Азербайджаном и Кыргызстаном - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, утверждается "Соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики", подписанное 20 апреля 2022 года в городе Баку.
Министерству сельского хозяйства Азербайджана после вступления в силу соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, поручено обеспечить реализацию его положений.
Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Кыргызстана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
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