Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе делает определенный прогресс

Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций, по нашей оценке, делает определенный прогресс.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 23 июня находящийся с визитом в Баку глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Что касается региональной проблематики, мы готовы всячески содействовать реализации трех документов, которые были подписаны тремя лидерами в ноябре 2020 года, в январе и ноябре 2021 года. Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций, по нашей оценке, делает определенный прогресс. Те вопросы, которые предстоит согласовать, мы обсуждаем с армянской стороной. И мне кажется, у нас вырисовывается общее понимание как решить задачу с организацией автомобильного передвижения максимально комфортным способом, чтобы не создавать никакие искусственные препоны. Россия будет содействовать этой работе до достижения результатов. Надеюсь, это скоро произойдет. Равно как мы и в соответствии с другими договоренностями готовы предоставлять и консультативные услуги работе по линии двух комиссий, которые были созданы в Азербайджане и Армении для делимитации и демаркации границ. Есть конкретные предложения на этот счет. Буду рад с Вами их обсудить", - сказал Лавров.