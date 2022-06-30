Президент Ильхам Алиев: Еще одна инициатива Азербайджана - создание офиса поддержки Движения неприсоединения в ООН

Еще одна инициатива Азербайджана - создание офиса поддержки Движения неприсоединения в ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

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