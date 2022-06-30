https://news.day.az/officialchronicle/1475244.html Президент Ильхам Алиев: Если резолюции не выполняются, какой смысл их принимать
Президент Ильхам Алиев: Если резолюции не выполняются, какой смысл их принимать
Если резолюции не выполняются, какой смысл их принимать.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил 30 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.
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