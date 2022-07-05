https://news.day.az/officialchronicle/1476645.html Азербайджан и Монголия будут сотрудничать в торгово-экономической сфере
Азербайджан и Монголия будут сотрудничать в торгово-экономической сфере
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждено "Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии", подписанное 21 октября 2021 года в Баку и Улан-Баторе.
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