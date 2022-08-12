https://news.day.az/officialchronicle/1486651.html Азерпаша Нематов награжден орденом «Шараф» - Распоряжение
Азерпаша Нематов награжден орденом «Шараф» - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Азерпаши Нематова орденом "Шараф".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении отмечается, что Азерпаша Зафар оглу Нематов награждается орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.
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