Азерпаша Нематов награжден орденом «Шараф»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Азерпаши Нематова орденом "Шараф".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении отмечается, что Азерпаша Зафар оглу Нематов награждается орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.