https://news.day.az/officialchronicle/1486693.html Президент Ильхам Алиев: Развитие сельского хозяйства в Восточном Зангезуре и Карабахе должно осуществляться на самых современных основах
Президент Ильхам Алиев: Развитие сельского хозяйства в Восточном Зангезуре и Карабахе должно осуществляться на самых современных основах
Развитие сельского хозяйства в Восточном Зангезуре и Карабахе должно осуществляться на самых современных основах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал.
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