https://news.day.az/officialchronicle/1498049.html В Азербайджане создана комиссия по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов - Распоряжение
В Азербайджане создана комиссия по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.
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