В Азербайджане создана комиссия по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.

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