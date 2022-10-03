Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Германии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Федеративной Республики Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю национального праздника - Дня германского единства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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