https://news.day.az/officialchronicle/1500153.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Германии
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Германии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Федеративной Республики Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю национального праздника - Дня германского единства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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