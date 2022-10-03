https://news.day.az/officialchronicle/1500226.html Будет отмечен 150-летний юбилей Омара Фаига Неманзаде - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Будет отмечен 150-летний юбилей Омара Фаига Неманзаде - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 150-летнего юбилея крупного представителя азербайджанской национальной печати, выдающегося публициста, известного просветителя и общественного деятеля Омара Фаига Неманзаде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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