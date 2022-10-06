https://news.day.az/officialchronicle/1501254.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в круглом столе на тему «Мир и безопасность на европейском континенте» в Праге
Президент Ильхам Алиев принимает участие в круглом столе на тему «Мир и безопасность на европейском континенте» в Праге
6 октября в Праге в рамках саммита "Европейское политическое сообщество" проходит круглый стол на тему "Мир и безопасность на европейском континенте".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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