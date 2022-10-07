Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию

7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в город Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Пулково-1 Санкт-Петербурга главу государства Ильхама Алиева встречали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.