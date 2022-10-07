https://news.day.az/officialchronicle/1501450.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию - ФОТО
7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в город Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Пулково-1 Санкт-Петербурга главу государства Ильхама Алиева встречали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.
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