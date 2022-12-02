Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового завода в агропарке "Шеки-Огуз"

2 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент завода по очистке, промывке и сушке ореховой продукции агропарка "Шеки-Огуз" в Огузском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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