https://news.day.az/officialchronicle/1516314.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового завода в агропарке "Шеки-Огуз" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового завода в агропарке "Шеки-Огуз" - ФОТО
2 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент завода по очистке, промывке и сушке ореховой продукции агропарка "Шеки-Огуз" в Огузском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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