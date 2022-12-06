Президент Ильхам Алиев: Учения "Братский кулак" - очередное проявление турецко-азербайджанского единства

Учения "Братский кулак" - очередное проявление турецко-азербайджанского единства.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, поздравляя личный состав, участвующий в учениях "Братский кулак".

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