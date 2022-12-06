https://news.day.az/officialchronicle/1517204.html Президент Ильхам Алиев: Учения "Братский кулак" - очередное проявление турецко-азербайджанского единства
Президент Ильхам Алиев: Учения "Братский кулак" - очередное проявление турецко-азербайджанского единства
Учения "Братский кулак" - очередное проявление турецко-азербайджанского единства.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, поздравляя личный состав, участвующий в учениях "Братский кулак".
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