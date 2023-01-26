Президент Ильхам Алиев: Необоснованные претензии Армении о якобы закрытии дороги Лачин-Ханкенди являются абсолютно лживыми и абсурдными

В последнее время Армения выдвигает необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачин-Ханкенди на территории Азербайджана. Эти утверждения являются абсолютно лживыми и абсурдными.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в нашей стране Анн Буайон.

Президент Ильхам Алиев сказал, что обеспечивается перевозка грузов гражданского назначения и гражданских лиц по линии российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста. С 12 декабря по этой дороге в обоих направлениях обеспечен проезд почти 1000 транспортных средств.

Глава государства подчеркнул важность прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и обеспечения постоянного мониторинга этих месторождений нашей страной.