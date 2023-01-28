Состоялась церемония официальной встречи Президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси - ФОТО
28 января состоялась церемония официальной встречи Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси, прибывшего с визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Египта был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Египта.
Президент Абдулфаттах ас-Сиси поприветствовал азербайджанских солдат.
Президент Ильхам Алиев и Президент Абдулфаттах ас-Сиси обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Арабской Республики Египет и Азербайджанской Республики.
Азербайджанская делегация была представлена Президенту Египта, а египетская делегация - Президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси.
Главы государств сфотографировались для официального фото.
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