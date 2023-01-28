https://news.day.az/officialchronicle/1532633.html Президент Ильхам Алиев: Состав Совета Безопасности должен быть расширен
Президент Ильхам Алиев: Состав Совета Безопасности должен быть расширен
Состав Совета Безопасности должен быть расширен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 28 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного выступления с заявлениями для прессы с Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси.
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