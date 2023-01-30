Я должен научиться у Президента Ильхама Алиева тому, как в умеренной форме стать более успешным на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на официальном обеде, данном в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Будапеште.

"Азербайджан граничит на юге с Ираном, а на севере - с Россией. Венгрия же граничит на западе с Германией, а на востоке - с Россией. Мы прошли через это. Мы знаем ситуацию. Знаем, как трудно управлять народом в столь сложной ситуации. Это очень помогло нам в укреплении дружбы. Мы понимаем друг друга во внешней политике. За последние десять лет я многому научился у Президента Алиева - как нужно хорошо руководить страной в крайне сложной обстановке. К сожалению, не смог перенять все его знания, потому что мы склонны к радикальности, а он - политический деятель, известным более умеренными взглядами. Я должен научиться у него тому, как в умеренной форме стать более успешным на международной арене", - сказал премьер Венгрии.