Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская молодежь, благодаря большой любви к Родине, написала летопись Победы в 44-дневной Отечественной войне

Азербайджанская молодежь благодаря большой любви к Родине героически взяла на себя основную тяжесть боев и продемонстрировала миру стремление нашего народа к победе, написала летопись Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении, адресованном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым молодежи страны по случаю 2 февраля - Дня молодежи.

"Традиция проведения Дня молодежи в нашей стране с 1997 года, когда по инициативе великого лидера Гейдара Алиева состоялся первый форум, предоставивший нашей молодежи трибуну для широких и открытых обсуждений, еще раз подтверждает, что молодежная политика является одним из основных векторов целенаправленного развития социально ориентированной политики государства и человеческого капитала. Работа, проделанная за минувший период, ускорила создание необходимых условий для обеспечения интересов и гармоничного развития молодежи, сыграла значительную роль в ее организационном становлении и повышении общественно-политической активности.

Как результат проявляемого внимания и заботы в Азербайджане выросло поколение, приверженное национальной идеологии и способное к интеграции с передовой молодежью мира. Сегодня наша молодежь принимает непосредственное участие во всех сферах жизни, прилагает все силы и умения в деле наращивания экономического могущества, военной мощи нашей страны и повышения ее политического авторитета, укрепления гражданского общества, опирающегося на национально-духовные ценности и общечеловеческие идеалы, предпринимает важные шаги на пути сохранения и пропаганды нашего богатого культурного наследия.

Проводимая в Азербайджане молодежная политика, наряду с созданием всесторонних возможностей для реализации интеллектуального и инновационного потенциала нового поколения, сформировала у него глубокий патриотический дух. Азербайджанская молодежь благодаря большой любви к Родине героически взяла на себя основную тяжесть боев и продемонстрировала миру стремление нашего народа к победе, написала летопись Победы в 44-дневной Отечественной войне", - говорится в обращении.