Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Румыния как стратегические партнеры движутся вперед

Азербайджан и Румыния как стратегические партнеры движутся вперед. Подписанный в Бухаресте документ действительно открывает перед нами новые перспективы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

"Мы широко обсудили наши дальнейшие шаги и теперь с участием членов делегаций продолжим эту работу. В то же время мы уже стали партнёрами в вопросе транспортировки природного газа. Это тоже важная веха в нашем сотрудничестве. Но, безусловно, мы хотим, чтобы у нас была более широкая картина нашего сотрудничества, охватывающая не только сферу энергетики, но и вопросы торгового сотрудничества между нашими странами", - сказал глава государства.