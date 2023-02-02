https://news.day.az/officialchronicle/1534355.html Президент Ильхам Алиев: Мы успешно реализовали проект TAP и стали надежным энергетическим партнером для ЕС
Президент Ильхам Алиев: Мы успешно реализовали проект TAP и стали надежным энергетическим партнером для ЕС
Мы успешно реализовали проект TAP и стали надежным энергетическим партнером для ЕС.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявлением для прессы.
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