Президент Ильхам Алиев: Мы успешно реализовали проект TAP и стали надежным энергетическим партнером для ЕС

Мы успешно реализовали проект TAP и стали надежным энергетическим партнером для ЕС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявлением для прессы.

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