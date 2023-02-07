https://news.day.az/officialchronicle/1535827.html Награждены сотрудники Конфедерации профсоюзов Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Награждены сотрудники Конфедерации профсоюзов Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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