Президент Ильхам Алиев внес изменения в Трудовой кодекс Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал Закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, к статье 220 Трудового кодекса Азербайджанской Республики была добавлена часть 6 следующего содержания:

"6. Работники не несут никаких затрат, связанных с финансированием мероприятий по охране труда".