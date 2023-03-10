https://news.day.az/officialchronicle/1545460.html Президент Ильхам Алиев внес изменения в Трудовой кодекс Азербайджана
Президент Ильхам Алиев внес изменения в Трудовой кодекс Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал Закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, к статье 220 Трудового кодекса Азербайджанской Республики была добавлена часть 6 следующего содержания:
"6. Работники не несут никаких затрат, связанных с финансированием мероприятий по охране труда".
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