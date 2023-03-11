Президент Ильхам Алиев: Мы видим практические результаты азербайджано-болгарского стратегического сотрудничества

Мы видим практические результаты азербайджано-болгарского стратегического сотрудничества.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 11 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с Президентом Болгарии Руменом Радевым в формате видеоконференции.

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