https://news.day.az/officialchronicle/1545715.html Президент Ильхам Алиев: Мы видим практические результаты азербайджано-болгарского стратегического сотрудничества
Президент Ильхам Алиев: Мы видим практические результаты азербайджано-болгарского стратегического сотрудничества
Мы видим практические результаты азербайджано-болгарского стратегического сотрудничества.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 11 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с Президентом Болгарии Руменом Радевым в формате видеоконференции.
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